Stop al campionato, è ufficiale: la decisione netta della Federcalcio (Di venerdì 2 settembre 2022) La Federcalcio ha deciso per la sospensione di tutte le partite di calcio dopo quanto è avvenuto nelle ultime ore: paura e sgomento nel Paese L’Argentina è sotto shock. Il Paese sudamericano trema dalla paura dopo quanto successo nelle scorse ore al vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. L’attentato alla donna ha creato un clima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 2 settembre 2022) Laha deciso per la sospensione di tutte le partite di calcio dopo quanto è avvenuto nelle ultime ore: paura e sgomento nel Paese L’Argentina è sotto shock. Il Paese sudamericano trema dalla paura dopo quanto successo nelle scorse ore al vicepresidente Cristina Fernandez de Kirchner. L’attentato alla donna ha creato un clima di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le NotizieSerie A.

sportli26181512 : Argentina, attentato a Cristina Kirchner: il calcio si ferma: Attimi di terrore a Buenos Aires dove un uomo ha prov… - Sbobetto : Stop #calciomercato salutiamo sto mucchio de scemi che ha riempito le TL per tre mesi. Io l’unica anticipazione che… - ElMik18 : @MajinMaldini @achiconf @romeoagresti @GoalItalia … stop e non è certo colpa di Allegri. E con Pirlo un pianto comu… - maudel1969 : @calcioinglese È una macchina da gol, nn si tratta in che campionato gioca, e nato per fare gol. Stop. - MomentiCalcio : #Udinese, ottimo avvio di campionato: ma ora c’è il problema dello stop di #Masina -