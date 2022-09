Stazione Termini | la polizia li arresta | ma vengono subito rilasciati La rabbia degli agenti

(Di venerdì 2 settembre 2022) «Si continua a vanificare il costante lavoro delle forze dell’ordine e della Questura di Roma, impegnata quotidianamente a reprimere e prevenire reati. È lo sconcertante disegno che appare sulla stampa, relativamente al degrado che impera nei pressi della. Bande di sudamericani specializzati in furti con destrezza,ti edopo, continuano a delinquere indisturbati». Lo dichiara Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di(Mosap)., la protesta dei poliziotti «Sconcertante è il caso di un peruvianoto 2 volte, con 12 denunce per furto, ancora a piede libero sul territorio. Ha commesso l’ultimo furto appena due mesi fa. Non è possibile», ...

Il Tar ha ritenuto che la lamentata lesione dei ricorrenti indi erosione di verde pubblico,... E nel 2020 affidato al Demanio dal Ministero di Giustizia il ruolo diappaltante per ...Lunedì 5 settembre dalle ore 8:00 alavori, in via Matteotti verrà eseguita una prima asfaltatura. Si invitano i residenti a parcheggiare le auto o al parcheggio di via Verdi o alla... Sicurezza, Mollicone(FDI): “Stazione Termini a Roma zona franca, ripristinare sicurezza” Dopo la foto di una toilette postata sui social da un utente in condizioni allucinanti (sporcizia diffusa e siringhe usate), abbiamo fatto un giro in molte stazioni delle linee A e B. Solo a Annibalia ...(ASI) “La stazione Termini di Roma è una zona franca. Ogni giorno le cronache riportano casi di furti e altri tipi di crimini che rendono il quartiere invivibile.