Spalletti: «se ai tifosi fa piacere, io continuo a lavorare. Qui o vinci o hai fallito» (Di venerdì 2 settembre 2022) Conferenza di Spalletti alla vigilia di Lazio-Napoli che si gioca domani sera (sabato) alle 20.45. «Bisognerebbe rivedere domani sera le sintesi sulla qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità». Kvara «Sono cose nomali che dipendono dalla forza dell’avversario, dalla condizione, è un ragazzo che viene da un Paese differente, abituato a cose differenti, adattamento e conoscenza ci vogliono. Per trovare scorciatoie a questo adattamento si bruciano più energie, sono periodi. Il rodato (inteso come rodaggio) è un investimento che dobbiamo fare. I nuovi arrivati Il rodaggio è a un buon punto, si comincia a conoscersi anche quando analizziamo gli avversari e parliamo di quel che vorremmo offrire durante le partite. Secondo m siamo a buon punto, negli allenamenti la palla gira ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 settembre 2022) Conferenza dialla vigilia di Lazio-Napoli che si gioca domani sera (sabato) alle 20.45. «Bisognerebbe rivedere domani sera le sintesi sulla qualità di gioco, riconoscere più velocemente dove si libera lo spazio per giocarci dentro, muovere la palla con meno tocchi e più qualità». Kvara «Sono cose nomali che dipendono dalla forza dell’avversario, dalla condizione, è un ragazzo che viene da un Paese differente, abituato a cose differenti, adattamento e conoscenza ci vogliono. Per trovare scorciatoie a questo adattamento si bruciano più energie, sono periodi. Il rodato (inteso come rodaggio) è un investimento che dobbiamo fare. I nuovi arrivati Il rodaggio è a un buon punto, si comincia a conoscersi anche quando analizziamo gli avversari e parliamo di quel che vorremmo offrire durante le partite. Secondo m siamo a buon punto, negli allenamenti la palla gira ...

