Sanità, UGL Salute chiede la riforma sul Sistema Emergenza Urgenza: "È un atto dovuto" (Di venerdì 2 settembre 2022) La UGL Salute rinnova il proprio appello al mondo della politica per la riforma del Sistema dell'Emergenza Urgenza. Leggi anche: Covid, isolamento e quarantena: cosa cambierà a settembre, le nuove regole La proposta di legge sul Sistema Emergenza "E' un atto dovuto che dovrà concretizzarsi senza perdere ulteriore tempo" dichiarano Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale e Giuseppe Catalano Coordinatore Nazionale del settore. "Avevamo già avviato un percorso di confronto e dibattito con diverse figure istituzionali – proseguono i sindacalisti – sottolineando come in Italia non esista uniformità nell' erogazione dei servizi erogati e nell'applicazione dei contratti per il personale". Leggi anche: Covid, allarme Centaurus in autunno: ...

