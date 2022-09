Paolo Brosio: “Milan e Inter favorite sulla Juve per lo scudetto” (Di venerdì 2 settembre 2022) Paolo Brosio, noto giornalista, scrittore e volto televisivo italiano, è Intervenuto ai nostri microfoni parlando del campionato italiano di Serie A, che si è aperto da poche settimane. Tra Milan, Inter e Juventus, ecco le sue dichiarazioni raccolte durante la splendida cornice del circolo tennis di Forte dei Marmi (evento Olimpiadi del Cuore, foto evento F.Nizza). Ciao Paolo, cosa significa per te organizzare un evento del calibro del Mattone del Cuore? ”Vuol dire aspettarsi un aiuto per la cosa più importante: concretizzare le opere di carità per le famiglie italiane, che abbiamo promesso.” Come vedi la Juventus quest’anno coi nuovi acquisti? ”Sono importanti, ma se la gente non gioca perchè non sta bene è un altro discorso, se non giocano i ... Leggi su danielebartocciblog (Di venerdì 2 settembre 2022), noto giornalista, scrittore e volto televisivo italiano, èvenuto ai nostri microfoni parlando del campionato italiano di Serie A, che si è aperto da poche settimane. Trantus, ecco le sue dichiarazioni raccolte durante la splendida cornice del circolo tennis di Forte dei Marmi (evento Olimpiadi del Cuore, foto evento F.Nizza). Ciao, cosa significa per te organizzare un evento del calibro del Mattone del Cuore? ”Vuol dire aspettarsi un aiuto per la cosa più importante: concretizzare le opere di carità per le famiglie italiane, che abbiamo promesso.” Come vedi lantus quest’anno coi nuovi acquisti? ”Sono importanti, ma se la gente non gioca perchè non sta bene è un altro discorso, se non giocano i ...

giancalsp : @SadBall @GianniVEVO2022 È diventato il Paolo Brosio americano,prega solo - AndreaPicariel : RT @unuomopop: @FredMosby_ E DIFENDERÒ SEMPRE UNO COME PAOLO BROSIO CHE GUARDA I FILMATI DALLA MATTINA ALLA SERA E DORME 4 ORE PER NO? INSI… - unuomopop : @FredMosby_ E DIFENDERÒ SEMPRE UNO COME PAOLO BROSIO CHE GUARDA I FILMATI DALLA MATTINA ALLA SERA E DORME 4 ORE PER… - Matador1337 : @Val88s Cos'è sto coso Denis Dosio no è il figlio scemo Paolo Brosio (per @NinoSaltato) - AlessandroPipi4 : Gollum e il Paolo Brosio de La7 fra poco a Di Maio gli faranno una fellatio in diretta ?? -

Attilio Romita è nel cast dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 In passato avevano preso parte come concorrenti del GF Vip anche i giornalisti Alessandro Cecchi Paone, Paolo Brosio , Michele Cucuzza, Alda D'Eusanio e Amedeo Goria . GF Vip 7: news e indiscrezioni ... Attilio Romita nel cast del Grande Fratello Vip Il primo è stato Alessandro Cecchi Paone seguito da Paolo Brosio, Michele Cucuzza e Alda D'Eusanio. Ultimo ma solo in ordine cronologico Amedeo Goria. A loro si aggiungono scrittori e ... L’estate tra i VIP di Arturo Artom, l’imprenditore e filantropo che ha conquistato la Versilia Arturo Artom, l'imprenditore torinese che ha trovato terreno fertile in Versilia, per coltivare cultura e talenti dell'innovazione ... Grande Fratello Vip: un ex volto del Tg1 al reality Mediaset Chi è il giornalista Il giornalista lo scorso anno in un'intervista a Chi aveva detto: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate..." ... In passato avevano preso parte come concorrenti del GF Vip anche i giornalisti Alessandro Cecchi Paone,, Michele Cucuzza, Alda D'Eusanio e Amedeo Goria . GF Vip 7: news e indiscrezioni ...Il primo è stato Alessandro Cecchi Paone seguito da, Michele Cucuzza e Alda D'Eusanio. Ultimo ma solo in ordine cronologico Amedeo Goria. A loro si aggiungono scrittori e ...Arturo Artom, l'imprenditore torinese che ha trovato terreno fertile in Versilia, per coltivare cultura e talenti dell'innovazione ...Il giornalista lo scorso anno in un'intervista a Chi aveva detto: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate..." ...