Napoli: ok Consiglio ad ampliamento deposito Piscinola (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all'unanimità la delibera relativa all'ampliamento del deposito situato nel quartiere di Piscinola dei mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana. Il testo è stato illustrato dall'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza. A seguire l'aula ha votato per l'elezione del presidente dell'organo di Revisione economico-finanziaria del Comune di Napoli per il triennio 2022-2025. Al termine dello scrutinio è risultato eletto il dottor Costantino Sessa. Al voto hanno partecipato 28 consiglieri. Sessa ha ricevuto 25 voti, 3 sono state le schede bianche. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

