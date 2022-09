Liverpool, Klopp esalta Arthur: «Mi piace un sacco come calciatore» (Di venerdì 2 settembre 2022) Klopp entusiasta dell’arrivo al Liverpool di Arthur: il tecnico esalta il centrocampista brasiliano. Le sue parole Jurgen Klopp, in conferenza stampa, accoglie così Arthur come nuovo giocatore del Liverpool. LE PAROLE – «Ha l’età migliore per un calciatore. Sa dare ritmo, è davvero un ottimo passante. È davvero bravo negli spazi stretti. Mi piace un sacco». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 2 settembre 2022)entusiasta dell’arrivo aldi: il tecnicoil centrocampista brasiliano. Le sue parole Jurgen, in conferenza stampa, accoglie cosìnuovo giocatore del. LE PAROLE – «Ha l’età migliore per un. Sa dare ritmo, è davvero un ottimo passante. È davvero bravo negli spazi stretti. Miun». L'articolo proviene da Calcio News 24.

