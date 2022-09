LIVE Fognini-Nadal 6-2, US Open 2022 in DIRETTA: il ligure si aggiudica con merito il primo set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO SET 6-2 primo SET Fognini! Dopo poco meno di 35 minuti Fabio si aggiudica in maniera convincente il primo parziale. AD-40 SET POINT Fognini! Nuovo errore gratuito con un dritto agevole per Nadal. 40-40 Decolla il rovescio dello spagnolo. 30-40 Palla break Nadal. Brutto errore del ligure che spedisce un comodo dritto a metà rete. 30-30 A segno con il dritto in avanzamento Fognini. 15-30 Scappa via questo dritto di Fabio in uscita dal servizio. 15-15 Risposta profonda di Nadal e l’azzurro non riesce a contenere. 15-0 Servizio vincente esterno Fognini. 5-2 DOPPIO BREAK Fognini! Doppio fallo ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 6-2SET! Dopo poco meno di 35 minuti Fabio siin maniera convincente ilparziale. AD-40 SET POINT! Nuovo errore gratuito con un dritto agevole per. 40-40 Decolla il rovescio dello spagnolo. 30-40 Palla break. Brutto errore delche spedisce un comodo dritto a metà rete. 30-30 A segno con il dritto in avanzamento. 15-30 Scappa via questo dritto di Fabio in uscita dal servizio. 15-15 Risposta profonda die l’azzurro non riesce a contenere. 15-0 Servizio vincente esterno. 5-2 DOPPIO BREAK! Doppio fallo ...

