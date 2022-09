LIVE Fognini-Nadal 6-2 4-6 2-6 1-4, US Open 2022 in DIRETTA: l’iberico scappa via anche nel quarto set (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente Nadal. 15-0 Il chop di dritto di Nadal manda fuori giri l’azzurro. 5-1 Doppio break Nadal. Rovescio del ligure che termina di poco lungo. Il numero 3 ATP può ora servire per il match. 30-40 Servizio vincente Fognini. 15-40 Due palle del doppio break Nadal. Con il dritto incrociato lo spagnolo spedisce Fabio fuori dal campo e chiude con una comoda volèe. 15-30 Doppio fallo dell’azzurro, il nono. 15-15 In rete questo rovescio di Fognini. 15-0 Non passa la risposta di rovescio del numero due del seeding. 4-1 Game Nadal. Dopo aver annullato due palle del controbreak il maiorchino chiude il game con il serve and volley. AD-40 Di poco in corridoio la fiondata di rovescio ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-0 Servizio vincente. 15-0 Il chop di dritto dimanda fuori giri l’azzurro. 5-1 Doppio break. Rovescio del ligure che termina di poco lungo. Il numero 3 ATP può ora servire per il match. 30-40 Servizio vincente. 15-40 Due palle del doppio break. Con il dritto incrociato lo spagnolo spedisce Fabio fuori dal campo e chiude con una comoda volèe. 15-30 Doppio fallo dell’azzurro, il nono. 15-15 In rete questo rovescio di. 15-0 Non passa la risposta di rovescio del numero due del seeding. 4-1 Game. Dopo aver annullato due palle del controbreak il maiorchino chiude il game con il serve and volley. AD-40 Di poco in corridoio la fiondata di rovescio ...

