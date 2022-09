Letta: “Pd è su TikTok in modo serio, non è un luogo di varietà. Logica di buttare sempre tutto in vacca non ci appartiene” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Il Partito Democratico è su TikTok, abbiamo deciso di farlo non in modo ridicolo ma in modo serio, perché TikTok è una cosa seria: abbiamo deciso di farlo con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un’uscita su TikTok che è stata un successo enorme”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, uscendo da Palazzo Marino al termine di un incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il social, ha continuato Letta, “non è un luogo di cabaret o di varietà: è un luogo in cui si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari. Zan sul tema dei diritti e di un’Italia in cui i diritti vengano garantiti è la persona che fisicamente incarna un centrosinistra di progresso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) “Il Partito Democratico è su, abbiamo deciso di farlo non inridicolo ma in, perchéè una cosa seria: abbiamo deciso di farlo con Alessandro Zan, che ieri ha fatto un’uscita suche è stata un successo enorme”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, uscendo da Palazzo Marino al termine di un incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Il social, ha continuato, “non è undi cabaret o di: è unin cui si parla con persone, i più giovani, che vogliono sentire degli impegni seri e chiari. Zan sul tema dei diritti e di un’Italia in cui i diritti vengano garantiti è la persona che fisicamente incarna un centrosinistra di progresso e ...

