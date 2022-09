Le 350 persone bloccate in casa da una famiglia di cinghiali a Porta di Roma – Il video (Di venerdì 2 settembre 2022) Entrare o uscire di casa può essere un problema quando per farlo bisogna trattare con una famiglia di cinghiali. E proprio questo sta succedendo ai residenti di tre palazzine in zona Porta di Roma. Gli ungulati hanno deciso di stazionare, più o meno ogni sera dalle 18,30 alle 22, davanti alle case di via Vittorio Caprioli. Il risultato? I 350 abitanti del condominio sono costretti a cambiare abitudini. Evitando di disturbare i cinghiali in quelle ore uscendo o rientrando a casa o sostando nei cortili. La storia, fa sapere oggi l’edizione Romana di Repubblica, va avanti da circa due mesi. I residenti hanno provato a chiamare i vigili del fuoco, il 112, il comune. «Ma ci hanno risposto che non avevano abbastanza pattuglie», dice una degli inquilini. ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 settembre 2022) Entrare o uscire dipuò essere un problema quando per farlo bisogna trattare con unadi. E proprio questo sta succedendo ai residenti di tre palazzine in zonadi. Gli ungulati hanno deciso di stazionare, più o meno ogni sera dalle 18,30 alle 22, davanti alle case di via Vittorio Caprioli. Il risultato? I 350 abitanti del condominio sono costretti a cambiare abitudini. Evitando di disturbare iin quelle ore uscendo o rientrando ao sostando nei cortili. La storia, fa sapere oggi l’edizionena di Repubblica, va avanti da circa due mesi. I residenti hanno provato a chiamare i vigili del fuoco, il 112, il comune. «Ma ci hanno risposto che non avevano abbastanza pattuglie», dice una degli inquilini. ...

Agricoltoridei1 : Non bastavano covid, crisi economica, temperature desertiche e montagne di rifiuti per tenere bloccati i cittadini… - Adm3456rrr : @ilgiornale l'Europa deve stare fuore dalla guerra-Che se la facciono Biden,Zelenskyi e Putin.Un motivo del perché… - valemikira : @giannisassari08 @Salvo3322 Dicono che non è in atto un'invasione oggi a Lampedusa sono sbarcati in 650 centro al c… - MaurizioGabell1 : RT @byoblu: Al centro del dibattito l’hotspot di #Lampedusa. Struttura capace di accogliere fino a 350 persone, al momento ce ne sarebbero… - PensieroNo : RT @byoblu: Al centro del dibattito l’hotspot di #Lampedusa. Struttura capace di accogliere fino a 350 persone, al momento ce ne sarebbero… -