Lazio-Napoli domani in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di venerdì 2 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in diretta, partita valida per la quinta giornata della. Promette scintille il match dell’Olimpico, dove si affrontano due squadre con grandi ambizioni e che hanno iniziato bene la stagione. Entrambe hanno subito però una battuta d’arresto nel turno infrasettimanale, pareggiando 1-1 rispettivamente contro Sampdoria e Lecce. Ci sarà dunque ancora più voglia di ripartire e fare bene. Appuntamento con il fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 3 settembre. Il match sarà trasmesso in diretta e su Sky, in tv sul201 o insull’app SkyGo, e Dazn, tramite app oppure via satellite per mezzo delZona Dazn (214), previa attivazione della relativa ...