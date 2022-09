La classe media va all’inferno (Di venerdì 2 settembre 2022) Le fotografie di Chauncey Hare raccontano la classe media bianca statunitense, in un discorso che lega l’arte alla politica e riflette sugli effetti del capitalismo sulle persone comuni. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 settembre 2022) Le fotografie di Chauncey Hare raccontano labianca statunitense, in un discorso che lega l’arte alla politica e riflette sugli effetti del capitalismo sulle persone comuni. Leggi

Lory0074 : RT @Internazionale: Le fotografie di Chauncey Hare raccontano la classe media bianca statunitense, in un discorso che lega l’arte alla poli… - Internazionale : Le fotografie di Chauncey Hare raccontano la classe media bianca statunitense, in un discorso che lega l’arte alla… - Isa_guerriero : 3 categorie del futuro: -Nomadi di lusso -Nomadi pezzenti -classe media che aspira ai nomadi di lusso Mi raccom… - hhummohh : @GiovaQuez Un hotel a cinque stelle, per lei pasionaria del popolo, è di media qualità... Andiamo bene. Non oso imm… - patrinelli : Al TG della TV di Stato tedesca si ammette candidamente che l'aumento dei prezzi dell'energia è un fatto positivo i… -