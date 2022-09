Il compagno Occhetto conferma d' essere bollito

(Di venerdì 2 settembre 2022) Achille, l’uomo che ha trascorso gli ultimi anni della sua vita politica cercando di mandare in galera Bettino Craxi , ovviamente millantando da bugiardo matricolato una superiorità morale dei comunisti, è stato intervistato a proposito della morte di Gorbaciov: “Lo rividi nel 1990. A tanti anni dalla scissione del 1914 - mi disse - era ora che comunisti e socialisti riprendessero il discorso comune. Gorbaciov parlava il linguaggio della sinistra europea: era per un socialismo nuovo, democratico”. Ecco. E fu a quel punto che ilAchille, del quale già si cominciava a insinuare in giro che fosse, invece non era vero, si versò sulla testa una cofana di salsa verde.

AStramezzi : @gumalcan @Ozymandias1976 Direi che la Clinton ha fatto peggio, ha bombardato la Libia per farlo fuori. Rizzo, non… - DonatoRobilotta : @MassimoLeaderPD @PBurattini Quello eta il compagno #Occhetto -

