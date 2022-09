I politici sbarcano su Tik tok | ma gli studenti li bocciano | “Calenda è il peggiore | Berlusconi è un meme | Salvini lancia proposte irricevibili”

(Di venerdì 2 settembre 2022) "La politica si ricorda ad un mese dalle elezioni che esistiamo, sbarcando su Tik tok con anziani che vogliono fare i giovani in modo pacchiano. Hanno capito che forse dovrebbero catturare il nostro interesse e lo fanno nel modo più sciocco per due ragioni: non sanno usare Tik tok e non basta usare Tik tok". L'articolo .

EulaliaGrillo : RT @PossibileIt: A #Metropolislive si parla dei politici che sbarcano su #tiktok. Se seguite @sdraiatiXCivati sapete già tutto, ma se vi va… - JanfaJanf : RT @PossibileIt: A #Metropolislive si parla dei politici che sbarcano su #tiktok. Se seguite @sdraiatiXCivati sapete già tutto, ma se vi va… - latinapossibil1 : RT @PossibileIt: A #Metropolislive si parla dei politici che sbarcano su #tiktok. Se seguite @sdraiatiXCivati sapete già tutto, ma se vi va… - robertodiloreto : RT @PossibileIt: A #Metropolislive si parla dei politici che sbarcano su #tiktok. Se seguite @sdraiatiXCivati sapete già tutto, ma se vi va… - TOSADORIDANIELA : RT @PossibileIt: A #Metropolislive si parla dei politici che sbarcano su #tiktok. Se seguite @sdraiatiXCivati sapete già tutto, ma se vi va… -

AGI/Vista - Un nuovo trend si è diffuso tra iin occasione della campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre: in molti hanno aperto un profilo sul social dedicato ai più giovani, TikTok. Tra gli altri, Silvio Berlusconi che ...Da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi, a Carlo Calenda per finire con i duelli tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. E' la nuova campagna elettorale con la presenza di moltichesu Tik Tok, tanti sostengono sia un modo per avvicinarsi ai giovani. Sara' vero 2 settembre 2022Manca meno di un mese alle elezioni politiche del 25 settembre, e mai come prima d’ora la campagna elettorale si fa anche sui social network. Vi raccontavamo ieri di come siano sbarcati su TikTok con ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...