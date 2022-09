Guillermo Mariotto: «Quando Raimondo Todaro è uscito da Ballando nessuno se n’è accorto» (Di venerdì 2 settembre 2022) Guillermo Mariotto nessuno tocchi il “generale” Milly Carlucci. A distanza di un mese e mezzo dalle parole di Raimondo Todaro, che aveva asserito in un’intervista quanto la conduttrice di Ballando con le Stelle volesse avere il “controllo su tutto“, il giurato Guillermo Mariotto ha deciso di rispondere per le rime all’ex maestro del talent show di Rai1, ora in forza ad Amici, “declassandolo” pungentemente in favore del suo sostituto Vito Coppola. “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. (…) Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 2 settembre 2022)tocchi il “generale” Milly Carlucci. A distanza di un mese e mezzo dalle parole di, che aveva asserito in un’intervista quanto la conduttrice dicon le Stelle volesse avere il “controllo su tutto“, il giuratoha deciso di rispondere per le rime all’ex maestro del talent show di Rai1, ora in forza ad Amici, “declassandolo” pungentemente in favore del suo sostituto Vito Coppola. “Milly è figlia di un generale, è vero che controlla tutto, ogni cosa e fa bene a farlo anche perché se si lasciano al caso determinate cose si rischia che non vadano bene. Lei lavora in modo spropositato, sta attenta a ogni minimo dettaglio. (…) Se succede qualcosa, lei lo sa gestire, ma gioca d’anticipo ...

