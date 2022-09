Grossi | Aiea resterà nella centrale fino a 4 - 5 settembre

Agenzia_Ansa : 'L'integrità fisica della centrale' di Zaporizhzhia, occupata dai russi, 'è stata violata', ha detto il direttore g… - petergomezblog : Ucraina, gli ispettori dell’Aiea sono arrivati all'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Grossi: “Integrità fisica del… - FioreFio4 : RT @valy_s: A #Zaporizhzhya, #Grossi dichiara che #AIEA rimarrà a #ZNPP Intanto.. #UN ringrazia la #Russia per aver fatto il necessario pe… - Bigfive16 : RT @angelo_falanga: Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi ispeziona il territorio della centrale nucleare di Zaporozhye, bombardato… - SonDandelion : RT @ultimenotizie: La delegazione dell'AIEA è stata bloccata per due ore dai militari ucraini. Il presidente dell’Agenzia atomica Grossi ha… -

Un team di esperti dellaresterà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia fino al 4 o 5 settembre per valutare la situazione. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia Onu, Rafael, riferisce la Tass. ...... la cui integrità fisica, ha detto il direttore dell'Rafael Mariano, ' è stata ripetutamente violata ' . Lo riporta l'intelligence del Regno Unito nel proprio bollettino quotidiano sulla ...Un team di esperti della Aiea resterà nella centrale nucleare di Zaporizhzhia fino al 4 o 5 settembre per valutare la situazione. Lo ha annunciato il direttore generale dell'Agenzia Onu, Rafael Grossi ...L'ispezione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) alla centrale nucleare di Zaporizhzhia andrà avanti ...