Femminicidio | oggi a Villa Castelli funerali e lutto cittadino per Giuseppina Fumarola L' assassino suicida

(Di venerdì 2 settembre 2022) Il sindaco Giovanni Barletta ha indetto il. Dalle ore 16 e per tutta la durata del rito funebre le saracinesche delle attività commerciali saranno abbassate e sono vietate tutte le attività ludico-ricreative.dialle 17 in San Vincenzo de Paoli. La 47enne diè stata uccisa ieri mattina a pochi metri dal posto di lavoro, un’azienda tessile. L’ex compagno 52enne le ha sparato colpi di fucile. Poi si èto impiccandosi. L'articoloper...

Un altro femminicidio si aggiunge ai tanti che accadono in Italia: Giuseppina è stata uccisa dall'ex a Brindisi.L'assassino non si rassegnava alla fine della relazione con la donna madre di due figli. Dall'inizio dell'anno sono 78 le donne uccise in Italia.