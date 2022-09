F1, Lewis Hamilton: “Un venerdì positivo, la macchina è decisamente migliore rispetto a Spa” (Di venerdì 2 settembre 2022) Lewis Hamilton conclude con fiducia il suo venerdì del Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, la Mercedes ha cambiato decisamente registro rispetto a quanto visto a Spa-Francorchamps nel corso del passato fine settimana, con due sessioni solide. Dopo una FP1 nella quale le due Frecce d’argento avevano addirittura completato un uno-due, nella FP2 disputata questo pomeriggio sono arrivate conferme importanti, anche se lo scettro se lo sono preso le due Ferrari. Ad ogni modo Lewis Hamilton ha concluso il suo venerdì con il terzo tempo a soli 72 millesimi da Charles Leclerc, ribadendo come la W13 su questo tipo di tracciato possa dire la sua. La conferma arriva direttamente ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022)conclude con fiducia il suodel Gran Premio d’Olanda, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Zandvoort, infatti, la Mercedes ha cambiatoregistroa quanto visto a Spa-Francorchamps nel corso del passato fine settimana, con due sessioni solide. Dopo una FP1 nella quale le due Frecce d’argento avevano addirittura completato un uno-due, nella FP2 disputata questo pomeriggio sono arrivate conferme importanti, anche se lo scettro se lo sono preso le due Ferrari. Ad ogni modoha concluso il suocon il terzo tempo a soli 72 millesimi da Charles Leclerc, ribadendo come la W13 su questo tipo di tracciato possa dire la sua. La conferma arriva direttamente ...

