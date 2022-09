Elezioni: Furfaro, 'da Pd proposte concrete per giovani, da destra vuoti slogan' (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Derisa dalla destra politica che fa della conservazione la sua cifra, a volte irrisa da una parte dell'universo informativo, la generazione che va dai 18 ai 24 anni da tempo è scesa in piazza per sollecitare le istituzioni a prendere decisioni capaci di fermare i cambiamenti climatici, di offrire il diritto di scegliere, di abbattere precarietà, sfruttamento e disuguaglianze, a cominciare da quella di genere. Per questo non mi stupisce che il sondaggio di Swg descriva queste ragazze e questi ragazzi come ambientalisti, progressisti e europeisti". Così Marco Furfaro, Responsabile nazionale Pd dei Rapporti con movimenti e associazioni, e candidato alla Camera nella Circoscrizione Toscana 1 ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem, "Il Pd vuole trasformare la sfiducia che sembra pervadere questo universo attraverso ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Derisa dallapolitica che fa della conservazione la sua cifra, a volte irrisa da una parte dell'universo informativo, la generazione che va dai 18 ai 24 anni da tempo è scesa in piazza per sollecitare le istituzioni a prendere decisioni capaci di fermare i cambiamenti climatici, di offrire il diritto di scegliere, di abbattere precarietà, sfruttamento e disuguaglianze, a cominciare da quella di genere. Per questo non mi stupisce che il sondaggio di Swg descriva queste ragazze e questi ragazzi come ambientalisti, progressisti e europeisti". Così Marco, Responsabile nazionale Pd dei Rapporti con movimenti e associazioni, e candidato alla Camera nella Circoscrizione Toscana 1 ai microfoni di Radio Immagina, la web radio dem, "Il Pd vuole trasformare la sfiducia che sembra pervadere questo universo attraverso ...

