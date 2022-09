**Elezioni: Di Maio a Salvini, 'toc toc, ti cerco per confronto tv ma sei sparito'** (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Toc toc, qualcuno ha visto Salvini? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato il confronto e poi è scomparso, non so più dove sia". Così, con un video ironico postato su Tik Tok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di Maio. "Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi - incalza Di Maio il leader della Lega - prima di tutto sul perché non è d'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell'energia. Forse perché è passato dal 'prima gli italiani' al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questo confronto con lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando...", conclude Di Maio con un sorriso. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "Toc toc, qualcuno ha visto? Aveva detto che voleva confrontarsi con me, io ho accettato ile poi è scomparso, non so più dove sia". Così, con un video ironico postato su Tik Tok, il ministro agli Affari esteri e leader di Impegno Civico Luigi Di. "Vorrei confrontarmi con lui su un paio di temi - incalza Diil leader della Lega - prima di tutto sul perché non è d'accordo sul tetto massimo al prezzo del gas, che farebbe pagare molto meno a imprese e famiglie il costo dell'energia. Forse perché è passato dal 'prima gli italiani' al prima gli interessi di Putin? Questo non lo so, ma è per questo che voglio fare questocon lui. Se lo vedete, ditegli che lo sto cercando...", conclude Dicon un sorriso.

