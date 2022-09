Elezioni | Conte | ' M5S coerente e forte | stop bugie e distorsioni media | è ora verità'

(Di venerdì 2 settembre 2022) Roma, 2 set. (Adnkronos) - "I cittadini riconoscono le nostre battaglie politiche, la nostra coerenza, la nostra forza. Adesso non ci sono più lee quel clamoretico che ha distorto completamente la nostra immagine politica e ha frainteso in buonafede o alterato in malafede le nostre battaglie politiche. Ora è il momento della". Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe

CarloCalenda : Avet definito Conte nell’ordine: “burattino di Salvini, “ punto di riferimento dei progressisti” e “per noi c’è so… - Mov5Stelle : Giuseppe Conte sarà la vera sorpresa di queste elezioni. Il sistema lo sa, gli altri leader politici lo sanno e all… - fattoquotidiano : Elezioni, l’ex ministro Pecoraro Scanio: “Conte è l’unico leader nazionale che parla di ambiente. Pd? Vuole incener… - stefaniaespos19 : @runsaggio @Agenzia_Ansa @GiuseppeConteIT Tranquillo nel 2013 ci diedero i #Sondaggi al 12,5% e fini alle elezioni… - MirkoGiustini : #ElezioniPolitiche2022. Ecco cosa chiede il Terzo Settore del #Lazio a #Meloni #Salvini #Berlusconi #Calenda #Renzi… -

Agenzia ANSA

"Letta - ha precisato- vuole costruire un inganno per i cittadini, volendo bipolarizzare questa partita politica e facendo credere che l'unico da votare in alternativa alle ricette ...Danilo Loria - - > "Dalla parte giusta", parte il tour dei 5 stelle in vista delleregionali in Sicilia "Quattro eventi al giorno in altrettanti Comuni siciliani per toccare ...Giuseppe, ... Elezioni: Conte, parlando di voto utile Letta costruisce un inganno - Politica Roma, 2 set. (Adnkronos) – “I cittadini riconoscono le nostre battaglie politiche, la nostra coerenza, la nostra forza. Adesso non ci sono più le bugie e quel clamore mediatico che ha distorto complet ...Elezioni 2022: le principali proposte e la versione in pdf del programma elettorale di Impegno Civico, la lista di Di Maio che farà parte della coalizione di centrosinistra.