Dal Comune arriva l' aiutino per cambiare auto e moto

(Di venerdì 2 settembre 2022) Via alle domande on line per 3 milioni di contributi. L'importo stavolta cresce per i redditi Isee più bassi

borghi_claudio : Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro co… - BaldinoVittoria : Sapete quanti sono i cittadini italiani che rientrano nel cosiddetto astensionismo involontario? Circa 9 milioni. T… - ErosBonazzi : RT @borghi_claudio: Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro comune… - BnB_Ferroviere : Smog: dal Comune di Milano contributi per cambiare l'auto con una a basso impatto (elettriche, ibride o benzina) - rosydandrea1 : RT @borghi_claudio: Ohh... finalmente un servizio fatto bene dal sito di Repubblica. Qui potete vedere chi sarà candidato nel vostro comune… -

... "Vengono protettepatriarcato perché spesso sono le prime a supportare i pilastri fondamentali ...legittime come quella dell'immigrazione ma devono essere affrontare nel quadro di una...Sono 52, invece, le proposte firmateM5s e 29Pd. Da Fratelli d'Italia 28 emendamenti, ... ma verranno tuttavia considerati, se diinteresse, come suggerimenti al Governo per la futura ...L’Emilia-Romagna, terra celebrativa della fotografia, dedica sempre più appuntamenti a questa forma d’arte tra festival, mostre e approfondimenti – In autunno un ricco calendario di appuntamenti inter ...MONTAGNANA - Finalmente, dopo due anni di stop causa pandemia, la città murata prende vita, trasformandosi in un vero e proprio feudo dando il via, da oggi, a tre giorni di fuoco. Con ...