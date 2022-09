Comune di Terni: Concorso per 13 Istruttori di Vigilanza (Di venerdì 2 settembre 2022) Il Comune di Terni ha appena indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 13 Figure Professionali come Istruttore di Vigilanza, categoria C, da inserire a tempo pieno ed indeterminato. Di questi 13 posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di istruttore di Vigilanza, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali) con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione al ... Leggi su posizioniaperte (Di venerdì 2 settembre 2022) Ildiha appena indetto unPubblico per l’assunzione di 13 Figure Professionali come Istruttore di, categoria C, da inserire a tempo pieno ed indeterminato. Di questi 13 posti 1 è riservato ai Volontari delle Forze Armate. Bando diE' indettopubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di istruttore di, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato (categoria C del vigente CCNL del comparto funzioni locali) con riserva di un posto a favore dei militari volontari delle Forze armate, ai sensi degli articoli 678, comma 9 e 1014, comma 1 e 3, del decreto legislativo n. 66/2010. Requisiti ed Invio della Domanda La domanda di ammissione al ...

ANGELS_1339 : RT @CorriereUmbria: +++ A Terni il Comune assume #terni #comune #lavoro #concorsi - umbriaOn : #Terni, #piazza dell'#Olmo: serve la #copertura. «#Riqualificazione totale? Non da #escludere». #Alberi in #buono… - Umbria24 : Comune di Terni, nuovi concorsi: bandi per 26 posti di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CorriereUmbria : +++ A Terni il Comune assume #terni #comune #lavoro #concorsi - umbriaOn : San Gemini: mezzo comune senza #luce -