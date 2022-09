Comizio della Meloni interrotto da un attivista Lgbtq La leader | Voglio il diritto di pensarla diversamente

(Di venerdì 2 settembre 2022) Fuori programma per Giorgiaappena salita sul palco in apertura delelettorale in piazza del Carmine a Cagliari. Ladi Fratelli d'Italia è infatti stata avvicinata da un giovane con la bandiera arcobaleno che le ha chiesto di garantire i diritti delle persone Lgbt+.ha raccolto il messaggio dicendo di rispettare "il coraggio delle persone che rivendicano quello in cui credono. La democrazia è bella per questo - ha affermato - che ognuno può dire quello che vuole, quello che non funziona e dove non si deve di impedire agli altri di dire quello cheno e non pensare che l'altro fa schifo, ma che le cose importanti sono le idee. Ma - ha chiarito - consentiteci di avere gli stessi diritti del resto del genere umano".

Contestazioni e disordini nel lato piu' lontano dal palco allestito in piazza del Carmine a Cagliari per il comizio della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Slogan e cori in sardo di gruppi indipendentisti: "Fuori l'Italia dalla Sardegna" e "Siamo tutti antifascisti". Due persone sono state ...