Calcio | fair play Uefa | multe per Milan | Juve | Inter e Roma

(Di venerdì 2 settembre 2022) Per nerazzurri e giallorossi anche restrizioni al numero dei giocatori in rosa- Cinque milioni di multa per la, quattro per l', 3.5 milioni per lantus e due per il, con l'...

NYON (Svizzera) - La Uefa ha pubblicato le sanzioni inerenti alPlay Finanziario per il periodo 2018 - 2022. Queste le sanzioni: Cinque milioni di multa per la Roma , quattro per l' Inter , 3.5 milioni per la Juventus e due per il Milan , con l'impegno dei ...Questi gli accordi raggiunti dai quattro club italiani con l'Uefa per la violazione delle regole delplay finanziario. Nel dettaglio, il settlement agreement firmato da Roma e Inter prevede il ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...L'Uefa multa quattro squadre italiane per la violazione del fair play finanziario. Si tratta di Roma, Inter, Juventus e Milan, che hanno sottoscritto il "settlement agreement", ...