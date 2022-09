Bob Odenkirk a Venezia 2022: "Voglio apparire in più ruoli d'azione" (Di venerdì 2 settembre 2022) Bob Odenkirk, star di Better Call Saul, in seguito alla sua parte in Io sono nessuno desidera apparire in più progetti d'azione. Durante una masterclass tenutasi al Festival del Cinema di Venezia 2022, la star di Better Call Saul e Nobody Bob Odenkirk ha detto al pubblico di voler interpretare più film d'azione. L'attore ha infatti affermato: "Sono stato davvero sorpreso da Io sono nessuno. Sono entrato nel progetto inizialmente perché avevo la sensazione che il personaggio che stavo sviluppando in Better Call Saul era il tipo di personaggio che vedi in un film d'azione. Lui ha desideri onesti ed è disposto a sacrificarsi... Mi alleno ancora diverse volte a settimana e se va come Voglio mi vedrete fare più ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 2 settembre 2022) Bob, star di Better Call Saul, in seguito alla sua parte in Io sono nessuno desiderain più progetti d'. Durante una masterclass tenutasi al Festival del Cinema di, la star di Better Call Saul e Nobody Bobha detto al pubblico di voler interpretare più film d'. L'attore ha infatti affermato: "Sono stato davvero sorpreso da Io sono nessuno. Sono entrato nel progetto inizialmente perché avevo la sensche il personaggio che stavo sviluppando in Better Call Saul era il tipo di personaggio che vedi in un film d'. Lui ha desideri onesti ed è disposto a sacrificarsi... Mi alleno ancora diverse volte a settimana e se va comemi vedrete fare più ...

