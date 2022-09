Argentina, il momento in cui un uomo punta la pistola in faccia a Christine Kirchner (Di venerdì 2 settembre 2022) Una pistola puntata dritta in faccia, a pochi centimetri dal volto, mentre rientrava a casa. Momenti di paura in Argentina per il gesto di un uomo che ha aggredito la vicepresidente Cristina Kirchner. Era appena scesa dall'auto ed era diretta al portone della sua abitazione nel quartiere Recoleta di Buenos Aires, quando dalla folla dei sostenitori è spuntata l'arma, terrorizzandola. L'uomo è stato arrestato. Il presidente Alberto Fernandez ha parlato in tv di "tentato omicidio" e ha detto che "l'uomo ha premuto il grilletto ma la pistola non ha sparato". Leggi su lastampa (Di venerdì 2 settembre 2022) Unata dritta in, a pochi centimetri dal volto, mentre rientrava a casa. Momenti di paura inper il gesto di unche ha aggredito la vicepresidente Cristina. Era appena scesa dall'auto ed era diretta al portone della sua abitazione nel quartiere Recoleta di Buenos Aires, quando dalla folla dei sostenitori è sta l'arma, terrorizzandola. L'è stato arrestato. Il presidente Alberto Fernandez ha parlato in tv di "tentato omicidio" e ha detto che "l'ha premuto il grilletto ma lanon ha sparato".

