WhatsApp: come migrare i dati da Android ad iPhone (Di giovedì 1 settembre 2022) In quest'articolo andremo a vedere come eseguire la migrazione dei dati da un telefono Android ad un iPhone su WhatsApp, scopriamolo insieme in questa guida dedicata Se stai passando da un telefono Android a un iPhone, puoi trasferire le informazioni dell'account, l'immagine del profilo, le chat individuali, le chat di gruppo, la cronologia chat, i file multimediali e le impostazioni. Non puoi trasferire la cronologia chiamate o il nome visualizzato. Di cosa ho bisogno? Per effettuare la migrazione dei dati di WhatsApp da un telefono Android a un dispositivo iPhone sono necessari i seguenti requisiti: Android Lollipop, SDK 21 o superiore, oppure Android 5 o ...

