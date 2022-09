Us Open 2022, Serena Williams: “Sorpresa del mio livello? Sono Serena!” (Di giovedì 1 settembre 2022) “Amo questa folla, tutto ciò è davvero fantastico. Come ho fatto a battere Kontaveit? Sono una discreta giocatrice (ride). È la cosa che più mi piace, adoro le sfide. Non ho giocato tante partite quest’anno, ma mi alleno molto. In queste ultime due partite, tutte le cose si Sono messe insieme grazie anche al supporto del pubblico”. Serena Williams è raggiante dopo la vittoria nel secondo turno degli Us Open 2022 contro la numero 2 al mondo, Anett Kontaveit. La leggenda statunitense si gode il pubblico di New York, e dà vita ad un autentico show: “Sorpresa del livello che ho raggiunto? Sono Serena! Dopo aver perso il secondo set ho capito che avrei dovuto dare il massimo e devo dire che mi Sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) “Amo questa folla, tutto ciò è davvero fantastico. Come ho fatto a battere Kontaveit?una discreta giocatrice (ride). È la cosa che più mi piace, adoro le sfide. Non ho giocato tante partite quest’anno, ma mi alleno molto. In queste ultime due partite, tutte le cose simesse insieme grazie anche al supporto del pubblico”.è raggiante dopo la vittoria nel secondo turno degli Uscontro la numero 2 al mondo, Anett Kontaveit. La leggenda statunitense si gode il pubblico di New York, e dà vita ad un autentico show: “delche ho raggiunto?! Dopo aver perso il secondo set ho capito che avrei dovuto dare il massimo e devo dire che mi...

