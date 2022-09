Uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne ha dei segreti? Ecco di chi si tratta (Di giovedì 1 settembre 2022) Uomini e Donne 2022 non è ancora iniziato è già sono scoppiati i gossip. Infatti, subito dopo la presentazione dei due tronisti nella registrazione di ieri sera 31 Agosto 2022, è venuto alla luce un particolare molto interessante su uno di loro. Uomini e Donne 2022 caos: uno dei due tronisti ha dei segreti? Ecco di chi si tratta e cosa ha fatto Non è passata nemmeno un’ora da quando sono stati rivelati i due tronisti di Uomini e Donne 2022, che già Amedeo Venza e Deianira Marzano svelavano un gossip clamoroso. L’ex corteggiatrice di Veronica Rimondi, Federico Dainese, poco prima che si registrasse la prima puntata stava sentendo in modo “ambiguo” una dama del parterre del Trono Over. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 1 settembre 2022)2022 non è ancora iniziato è già sono scoppiati i gossip. Infatti, subito dopo la presentazione dei duenella registrazione di ieri sera 31 Agosto 2022, è venuto alla luce un particolare molto interessante su uno di loro.2022 caos: uno dei dueha deidi chi sie cosa ha fatto Non è passata nemmeno un’ora da quando sono stati rivelati i duedi2022, che già Amedeo Venza e Deianira Marzano svelavano un gossip clamoroso. L’ex corteggiatrice di Veronica Rimondi, Federico Dainese, poco prima che si registrasse la prima puntata stava sentendo in modo “ambiguo” una dama del parterre del Trono Over. ...

ale_dibattista : Per non dimenticare il livello penoso di gran parte della politica italiana (e del PD di @EnricoLetta in particolar… - RaiNews : Il video, ripreso nella zona di #DavydivBrid, uno dei punti interessati dalla controffensiva ucraina su #Kherson, m… - Agenzia_Ansa : 'È necessario uno stanziamento straordinario di 350 milioni di euro per compensare l'impennata delle spese energeti… - PeppeMur84 : @cuoredialiante @arthurhromelo È uno dei tanti danni che ci ha lasciati mister caccola. - ganjamanxxx1 : RT @ProItalia_org: Occorre nazionalizzare i colossi dell'energia, riportarli sotto il controllo pubblico e ritrovare lo spirito del padre d… -