Ufficiale | Piatek è un nuovo giocatore della Salernitana

(Di giovedì 1 settembre 2022) Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Krzysztofè un. L’ex Fiorentina, Milan e Genoa, arriverà in Campania in prestito dall’Herta Berlino. Ecco la nota del club salernitano. “L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante classe ’95 Krzysztof. Il calciatore indosserà la maglia numero 99.” KRZYSZTOFÈ UNL’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hertha Berlino per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto dell’attaccante ...

10.55 - Monza, Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli. 10.45 - Il Monza starebbe tentando il ... 10.00 - Visite mediche a Roma per Piatek, poi verrà ufficializzato dalla Salernitana. 9.45 - Il ... 8.35 Balotelli al Sion: è ufficiale Mario Balotelli inizia ...