Twitter pensa davvero al tasto «modifica» (che voleva anche Musk): partono i primi test sui tweet (Di giovedì 1 settembre 2022) Twitter sta testando la possibilità di modificare i testi dei post già pubblicati. L'obiettivo è rendere l'utilizzo del social più «accessibile e meno stressante». Ad annunciarlo è la stessa società su Twitter: «Se vedi un tweet modificato è perché stiamo testando il pulsante. Sta succedendo e ne sarete contenti». Sarà concesso prima ai dipendenti della piattaforma in via sperimentale, poi sarà dato agli utenti di Twitter Blue (l'abbonamento mensile che dà accesso esclusivo a funzioni premium) «entro la fine del mese» e, infine, si prevede che venga data a tutti. Non è ancora stato specificato quando. «Il test sarà inizialmente localizzato in un singolo paese e si espanderà man mano che osserviamo come le persone ...

