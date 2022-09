Termosifoni più freddi e accesi un'ora in meno. Il piano Cingolani per il risparmio gas (Di giovedì 1 settembre 2022) Il caro energia attanaglia gli italiani e la politica cerca di correre ai ripari. Da ottobre i Termosifoni saranno abbassati di 1 grado - da 20°a 19° - e tenuti accesi 1 ora in meno al giorno. E questo non varrà solo nelle case - per i riscaldamenti centralizzati - ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa sul piano di risparmio del gas durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stesso Cingolani firmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell'informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 1 settembre 2022) Il caro energia attanaglia gli italiani e la politica cerca di correre ai ripari. Da ottobre isaranno abbassati di 1 grado - da 20°a 19° - e tenuti1 ora inal giorno. E questo non varrà solo nelle case - per i riscaldamenti centralizzati - ma anche negli edifici pubblici. A confermarlo, a quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Transizione ecologica Roberto, nel corso dell'informativa suldidel gas durante il Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi. La stretta sui riscaldamenti dovrebbe arrivare con un decreto ministeriale che lo stessofirmerà nei prossimi giorni. Nel corso dell'informativa, rivelano le stesse fonti, il ministro non avrebbe fatto accenno a eventuali ricorsi allo ...

Sbrn65 : RT @tempoweb: #Termosifoni più freddi e accesi un'ora in meno. Il piano #Cingolani per il risparmio #gas #1settembre #iltempoquotidiano ht… - tempoweb : #Termosifoni più freddi e accesi un'ora in meno. Il piano #Cingolani per il risparmio #gas #1settembre… - GRETA1SGARBO : RT @piccoligiganti: @laviniaricci83 @Rinaldi_euro Ecco Cingolani cosa propone allungare lo smart working agli statali (noi privati abbiamo… - stoca220 : @Stefanile29 @MarcoSironi5 @Laila76913893 @ardigiorgio sto a 6 km in linea d'aria dall'inceneritore, anche qui tutt… - nevrotica9 : RT @piccoligiganti: @dottorbarbieri Pare che Cingolani debba allungare lo smart working agli statali (noi privati abbiamo già il contratto… -

Bollette, arriva nuovo decreto. Nel 2023 un massacro: la tabella con gli aumenti Tra le misure, termosifoni giù di un grado, da 20 a 19 gradi, e riscaldamenti spenti un'ora prima ... Già oggi ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro in più rispetto al 2020 solo per ... Scuole verso la settimana corta ... ci rendiamo conto che se è giusto anche abbassare la temperatura dei termosifoni e lasciarli ... non si sa quanto volutamente, ad essere sempre più mediocre e vuota di contenuti. Sembra quasi che ... ilmattino.it Tra le misure,giù di un grado, da 20 a 19 gradi, e riscaldamenti spenti un'ora prima ... Già oggi ogni famiglia italiana si ritrova oggi a pagare 1.231 euro inrispetto al 2020 solo per ...... ci rendiamo conto che se è giusto anche abbassare la temperatura deie lasciarli ... non si sa quanto volutamente, ad essere sempremediocre e vuota di contenuti. Sembra quasi che ... Razionamento gas, termosifoni più freddi in inverno e città più buie: il piano del governo