Stretta energetica in arrivo: stop ai termosifoni fino a novembre e riduzione di un grado (Di giovedì 1 settembre 2022) Si prevede una Stretta energetica già dal prossimo ottobre per far fronte all'ondata dei rincari. I termosifoni saranno abbassati di un grado – da 20 a 19 – e tenuti accesi un'ora in meno, sia negli edifici pubblici che in quelli privati con i riscaldamenti centralizzati. Tra le ipotesi anche quella di ritardarne l'accensione direttamente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

