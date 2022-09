Scuola, Bianchi: “Gli orari scolastici non dipenderanno dal gas” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi frena sull’ipotesi della settimana corta a Scuola per contenere il prezzo del gas. Il governo esclude anche l’ipotesi Dad Tra circa 10 giorni ripartirà l’anno scolastico, con la riapertura delle scuole prevista tra il 12 e il 14 settembre, a seconda della Regione. In questi giorni, il governo sta mettendo a punto una serie di misure per contrastare il prezzo del gas sempre più in salita, e inizialmente anche la Scuola doveva rientrarvi. Il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, però, ha escluso che la Scuola venga coinvolta in queste misure. Ospite a Radio Anch’io, il Ministro ha cosi commentato tale ipotesi: “La Scuola ha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas. Il governo ... Leggi su notizieitaliaonline (Di giovedì 1 settembre 2022) Il Ministro dell’istruzione Patriziofrena sull’ipotesi della settimana corta aper contenere il prezzo del gas. Il governo esclude anche l’ipotesi Dad Tra circa 10 giorni ripartirà l’anno scolastico, con la riapertura delle scuole prevista tra il 12 e il 14 settembre, a seconda della Regione. In questi giorni, il governo sta mettendo a punto una serie di misure per contrastare il prezzo del gas sempre più in salita, e inizialmente anche ladoveva rientrarvi. Il Ministro dell’istruzione Patrizio, però, ha escluso che lavenga coinvolta in queste misure. Ospite a Radio Anch’io, il Ministro ha cosi commentato tale ipotesi: “Laha bisogno di una presenza chiara ed esplicita e non soggetta agli andamenti del prezzo del gas. Il governo ...

