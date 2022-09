Quando finisce il Calciomercato 2022? Giorno e orario (Di giovedì 1 settembre 2022) Terminerà giovedì 1 settembre 2022, la sessione estiva di Calciomercato in Italia, stesso Giorno fissato anche da Inghilterra e Francia. La chiusura avverrà alle ore 20:00, orario per portare a compimento gli ultimi acquisti in vista dell’annata 2022/2023 di Serie A, B e C. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Terminerà giovedì 1 settembre, la sessione estiva diin Italia, stessofissato anche da Inghilterra e Francia. La chiusura avverrà alle ore 20:00,per portare a compimento gli ultimi acquisti in vista dell’annata/2023 di Serie A, B e C. SportFace.

