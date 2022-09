Perché il ministero della Salute non fornisce i numeri aggiornati sull’aborto? (di Chiara Lalli) (Di giovedì 1 settembre 2022) «Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l’albero». L’avrò ascoltata migliaia di volte, facendo forse impazzire i miei genitori, e molti anni dopo mi viene da canticchiarla quando si parla di inferenze e della importanza di non inciampare sbagliando dei passaggi da una premessa a una conclusione. L’ho bofonchiata molto spesso in questi ultimi mesi, quasi tutte le volte che ho letto oppure ho ascoltato qualcuno parlare di aborto e della legge 194, cioè della legge che dal 1978 norma l’interruzione volontaria della gravidanza. Per dire qualcosa di sensato sull’aborto e sulla applicazione della legge 194 ci vogliono i dati. Per avere i dati ci vuole la volontà politica. Che cosa significa? Che non sappiamo che cosa succede oggi nelle strutture ospedaliere. ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 settembre 2022) «Per fare un tavolo ci vuole il legno. Per fare il legno ci vuole l’albero». L’avrò ascoltata migliaia di volte, facendo forse impazzire i miei genitori, e molti anni dopo mi viene da canticchiarla quando si parla di inferenze eimportanza di non inciampare sbagliando dei passaggi da una premessa a una conclusione. L’ho bofonchiata molto spesso in questi ultimi mesi, quasi tutte le volte che ho letto oppure ho ascoltato qualcuno parlare di aborto elegge 194, cioèlegge che dal 1978 norma l’interruzione volontariagravidanza. Per dire qualcosa di sensatoe sulla applicazionelegge 194 ci vogliono i dati. Per avere i dati ci vuole la volontà politica. Che cosa significa? Che non sappiamo che cosa succede oggi nelle strutture ospedaliere. ...

StartMagNews : Perché al momento per #ItaAirways il ministero dell’Economia ha preferito Certares-Delta-Air France. Il commento di… - patrizietta63 : RT @strange_days_82: Candidato alle prossime elezioni, autorizzato dal Ministero dell'Interno, e bannato da Facebook perchè schedato come e… - eziofalini : @szampa56 @mptuitter @Virginiavivi24 @gianni_dragoni Ma invece di leggere libri perché non ci diletta con una sua r… - marziodb : RT @strange_days_82: Candidato alle prossime elezioni, autorizzato dal Ministero dell'Interno, e bannato da Facebook perchè schedato come e… - brogieddo : @robersperanza La smetta di riferirsi a chi ha operato sceltr difficili pagate caramente per non sottostare a obbli… -