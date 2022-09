Navas al Napoli possibile, non va chiuso per forza entro oggi: lo scenario (Di giovedì 1 settembre 2022) Navas al Napoli è ancora possibile si può chiudere anche oltre la deadline di mercato, ma deve svincolarsi dal PSG L'articolo proviene da forzazzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 1 settembre 2022)alè ancorasi può chiudere anche oltre la deadline di mercato, ma deve svincolarsi dal PSG L'articolo proviene dazzurri.net.

Eurosport_IT : ???? Icardi verso il Galatasaray ?? Inter: spunta Zagadou ? Difficile l'arrivo di Navas al Napoli Questa l'edicola de… - anperillo : Alex #Meret dovrebbe restare al #Napoli, perché #Navas non vuole rinunciare all’intera buonuscita chiesta al #Psg.… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - Germano78529476 : @AlfredoPedulla Mercato Napoli (Ronaldo,Navas, ?) lo da per chiuso al 100%? - Fabry08205457 : è dai tempi di #Benitez che il #Napoli non ha più i top player cit. #Navas #Psg -