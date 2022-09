Monreale | impianto di illuminazione della via Circonvallazione | a breve riattivato 31 punti luce

Leggi su filodirettomonreale

(Di giovedì 1 settembre 2022)– Entro una decina di giorni inizieranno gli interventi di riattivazione, adeguamento ed efficientamento energetico dell’di pubblicavia. “Sono in corso gli interventi di riqualificazione energetica ed impiantistica di pubblicadi– dichiara l’assessore ai servizi a rete, Geppino Pupella -. In questi giorni si procederà alla consegna dei lavori per completare il tratto dall’ANAS a valle, tra la via F. Pantuso ed il quadro elettrico n. 54, posto sulla S.S 186”. Si tratta di un intervento dell’importo di 86.981,42 €, finanziato dallo Stato, che verrà pagato con le economie di spesa ...