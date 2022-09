“Mi sono sottoposta a un aborto farmacologico | ma continuo a piangere…”

Leggi su gravidanzaonline

(Di giovedì 1 settembre 2022) Buongiorno dottoressa, a febbraio mia unper una gravidanza non gradita, in un momento non adatto con una persona non adatta. So di aver fatto la cosa giusta, e alcune volte sto bene e non ci penso. Ma quando ho preso questa decisionestata molto male e anche ora, quando ci penso fra me e me, piango molto. Perché mi succede questo? L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.