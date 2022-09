“Mezzo babbeo | mezzo Dio”

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 1 settembre 2022) di Alfonso Mauro Le postume fortune di certi artisti sdrucciolano avvinte alle contingenze politiche che i coloro nomi intendano celebrare o proscrivere; e questa la circostanza di Bruckner e Mahler — il primo avendo nel pantheon campeggiato dei compositori prediletti da Hitler, e il secondo nell’Entartete Musik. Ma la non primaria statura del primo fu tale da non riuscir presso il pubblico a oscurarne la popolarità per l’establishment musicale nazista e da quindi decretarne una minor fortuna esecutiva — l’opposto di Wagner. E, quando ciò che a maggio ‘45 era rimasto della radiofonia del Reich diede notizia della morte di Hitler, l’adagio della Settima in mi maggiore (1883) di Bruckner fu trasmesso — già ab origine inteso a elegia funebre per l’adorato Richard. Sorte già toccata quando, nel ‘43, la radio annunciava la sconfitta a Stalingrado. Forse è anche per ravvivarne le fortune che ...