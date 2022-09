Mercato auto ad agosto +9 | 9% | ma lo stallo continua

(Di giovedì 1 settembre 2022) C'è luce in fondo al tunnel? Dopo tredici cali mensili consecutivi, l e immatricolazioni divetture in Italia hanno messo a segno inuna crescita del 9,9% rispetto allo stesso mese del ...

Guarda ora: Top 50 modellisulitalianoIl Gruppo Stellantis , che include anche la Peugeot, ha immatricolato ad agosto 25.228in crescita del 16,5%, per una quota diche sale al 35,4% dal 33,5% di agosto 2021. Negli otto mesi,...Immatricolazioni auto: rimbalzo ad agosto +9,9%, nonostante i prezzi in decisa crescita. Consumatori sempre più insoddisfatti.Finalmente, dopo 13 mesi negativi consecutivi, per il mercato auto italiano arriva un segno positivo. Il mese di agosto 2022, infatti, chiude con una crescita del 9,9% (71.190 unità immatricolate) ris ...