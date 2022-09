Mendes che prende porte in faccia in Europa, è l’immagine del triste declino di Ronaldo (Di giovedì 1 settembre 2022) Dovessimo dare l’oscar dell’antipatia nel mondo del calcio, Ronaldo sarebbe certamente il grande favorito. Egoista in campo. Insopportabile nello spogliatoio. Arrogante con i compagni… e straricco (che non fa mai simpatia). Nonostante ciò la vicenda del suo mancato trasferimento dal Manchester provoca una qualche forma di malinconia per come si è andata dipanando. Come sempre quando viene colpito un gigante. Perché tale è stato Cristiano Ronaldo, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Eppure nessuna squadra europea impegnata nella Champions lo ha voluto. La cosa un po’ sorprende perché, sia chiaro, il calciatore è ancora molto forte. In grado di segnare intorno ai 20 goal in qualunque campionato europeo. (In Italia forse di più.) Oggi ovviamente. Non domani, probabilmente. Perché gli anni avanzano inesorabili anche per ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 settembre 2022) Dovessimo dare l’oscar dell’antipatia nel mondo del calcio,sarebbe certamente il grande favorito. Egoista in campo. Insopportabile nello spogliatoio. Arrogante con i compagni… e straricco (che non fa mai simpatia). Nonostante ciò la vicenda del suo mancato trasferimento dal Manchester provoca una qualche forma di malinconia per come si è andata dipanando. Come sempre quando viene colpito un gigante. Perché tale è stato Cristiano, uno dei più grandi attaccanti della storia del calcio. Eppure nessuna squadra europea impegnata nella Champions lo ha voluto. La cosa un po’ sorperché, sia chiaro, il calciatore è ancora molto forte. In grado di segnare intorno ai 20 goal in qualunque campionato europeo. (In Italia forse di più.) Oggi ovviamente. Non domani, probabilmente. Perché gli anni avanzano inesorabili anche per ...

