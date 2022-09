L''inverno' demografico e sociale. Sono loro i veri responsabili (Di giovedì 1 settembre 2022) Leggo da due anni consecutivi Milano Finanza, il sito Teleborsa, Il Sole 24 ore e altri siti. Le imprese Sono piene di ordini, se non riescono a tener testa è perché mancano componenti, come mi ha ... Leggi su lantidiplomatico (Di giovedì 1 settembre 2022) Leggo da due anni consecutivi Milano Finanza, il sito Teleborsa, Il Sole 24 ore e altri siti. Le impresepiene di ordini, se non riescono a tener testa è perché mancano componenti, come mi ha ...

marattin : L’INVERNO DEMOGRAFICO. Sostituire a piacere la “V” con la “F”. Un breve thread su cosa (certa) politica ha da dire… - marattin : C’è un solo modo in cui la politica può provare a invertire questo pericolosissimo inverno demografico; con politic… - gipontrelli : @HBH1973 Enrico, se al livello di sanità pubblica puoi aver ragione (ma ancora per pochi anni, in Occidente l’inver… - aledinal : Quella demografica è un'emergenza silente, destinata a conquistare sempre più spazio sui media nel futuro prossimo.… - paoloragni_1 : RT @marattin: L’INVERNO DEMOGRAFICO. Sostituire a piacere la “V” con la “F”. Un breve thread su cosa (certa) politica ha da dire su uno dei… -