Libri | ' estremi difensori' | storie ribelli di portieri di calcio dal 9 9 in libreria

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) Roma, 1 set. (Adnkronos) - Quindici biografie didiper raccontare una delle figure sportive più romantiche,e letterarie di sempre. Eternamente in lotta fra affermazione e caduta, tra esaltazione e solitudine. '' è il primo libro di Daniele Poma - classe '84, portiere da una vita e allenatore in società dipopolare romane -, con illustrazioni di Francesco Cerasi, che sbarca il prossimo 9 settembre nelle librerie per Momo Edizioni. Disi sono occupati Eduardo Galeano, Umberto Saba, Primo Levi, Jorge Amado, il nobel Peter Handke, Stefano Benni, Nabokov per citarne alcuni, e hanno fatto ipersonalità come Che Guevara, Albert Camus o Sir Arthur Conan Doyle. Unico giocatore a poter usare le ...