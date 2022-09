Keylor Navas esce allo scoperto: arriva l’annuncio sul suo futuro (Di giovedì 1 settembre 2022) Una delle tante telenovele del mercato estivo del Napoli è stata sicuramente quella legata a Keylor Navas. Il portiere del PSG è stato uno degli obiettivi del Napoli per la porta, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il costaricano aveva dato la sua disponibilità al trasferimento, ma non è stato trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino. I tifosi azzurri speravano nel colpo last minute, ma così non è stato: il Napoli affida ad Alex Meret la difesa della propria porta. Keylor Navas (Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images) A confermare la sua permanenza a Parigi, ci ha pensato lo stesso Navas: il numero uno della Costa Rica ha scritto un messaggio sui propri canali social. Queste le sue parole: “Dopo un’estate di grande incertezza, è arrivato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 1 settembre 2022) Una delle tante telenovele del mercato estivo del Napoli è stata sicuramente quella legata a. Il portiere del PSG è stato uno degli obiettivi del Napoli per la porta, ma alla fine la trattativa non è andata a buon fine. Il costaricano aveva dato la sua disponibilità al trasferimento, ma non è stato trovato l’accordo sulla buonuscita con il club parigino. I tifosi azzurri speravano nel colpo last minute, ma così non è stato: il Napoli affida ad Alex Meret la difesa della propria porta.(Photo by SAMEER AL-DOUMY/AFP via Getty Images) A confermare la sua permanenza a Parigi, ci ha pensato lo stesso: il numero uno della Costa Rica ha scritto un messaggio sui propri canali social. Queste le sue parole: “Dopo un’estate di grande incertezza, èto ...

