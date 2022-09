Jova Beach Party, a Viareggio le ultime due tappe prima del gran finale a Milano (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver raccolto oltre 475 mila spettatori nelle precedenti tappe, il Jova Beach Party arriva a Viareggio, ultima tappa balneare prima del gran finale a Milano del 10 settembre. L’appuntamento e’ per domani (venerdi’ 2) e sabato 3 settembre, sulla Spiaggia del Muraglione in Darsena, per la diciannovesima e la ventesima tappa, anche queste ricche di ospiti che saranno svelati direttamente sul palco. Attese nella due giorni circa 80mila persone, con la data di sabato gia’ sold out da giorni e con pochissimi biglietti disponibili per l’appuntamento di domani. Con Jovanotti una band eccezionale: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 1 settembre 2022) Dopo aver raccolto oltre 475 mila spettatori nelle precedenti, ilarriva a, ultima tappa balnearedeldel 10 settembre. L’appuntamento e’ per domani (venerdi’ 2) e sabato 3 settembre, sulla Spiaggia del Muraglione in Darsena, per la diciannovesima e la ventesima tappa, anche queste ricche di ospiti che saranno svelati direttamente sul palco. Attese nella due giorni circa 80mila persone, con la data di sabato gia’ sold out da giorni e con pochissimi biglietti disponibili per l’appuntamento di domani. Connotti una band eccezionale: Saturnino, al basso al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori alla chitarra, Christian “Noochie” Rigano alle tastiere, Gianluca ...

