In Arabia Saudita una donna è stata condannata a 45 anni di carcere per aver criticato il regime sui social media (Di giovedì 1 settembre 2022) Un tribunale dell’Arabia Saudita ha condannato a 45 anni di carcere una donna per aver criticato il regime con alcuni post condivisi sui propri profili social. La donna, che si chiama Nourah al Qahtani, è stata condannata per reati di Leggi su ilpost (Di giovedì 1 settembre 2022) Un tribunale dell’ha condannato a 45diunaperilcon alcuni post condivisi sui propri profili. La, che si chiama Nourah al Qahtani, èper reati di

Agenzia_Ansa : Una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media, a poche settimane da un… - ilpost : In Arabia Saudita una donna è stata condannata a 45 anni di carcere per aver criticato il regime sui social media - corongiu23 : RT @jonathanebbasta: La persona in questione è un membro della famiglia reale saudita, nonché cugino di Bin Salman e ministro dello sport… - marcati_piero : @ascochita @TopT326 @chiccotesta Anche sull’Arabia Saudita ha detto una balla, non ci sono ancora centrali operative - MgraziaT : RT @andreacantelmo8: Una corte di giustizia dell'Arabia Saudita ha sentenziato una donna a 45 anni di galera con l'accusa di aver danneggia… -