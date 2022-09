Immissioni in ruolo: chi non assume servizio decade da impiego docente. Nota chiarimenti (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa succede se il docente assunto in ruolo non prende servizio? Una Nota di chiarimenti arriva dall'Ufficio scolastico di Foggia. L'USP chiarisce anche in merito alle assunzioni a tempo determinato dal concorso straordinario bis e da GPS I fascia sostegno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 1 settembre 2022) Cosa succede se ilassunto innon prende? Unadiarriva dall'Ufficio scolastico di Foggia. L'USP chiarisce anche in merito alle assunzioni a tempo determinato dal concorso straordinario bis e da GPS I fascia sostegno. L'articolo .

orizzontescuola : Immissioni in ruolo: chi non assume servizio decade da impiego docente. Nota chiarimenti - aetnanet : Immissioni in ruolo da procedure concorsuali di cui al D.D. n.499/2020 modif. con D.D. n.23/2022 del personale doce… - ProDocente : In Campania ritardi nelle immissioni in ruolo - TecnicaScuola : In Campania ritardi nelle immissioni in ruolo -- - ProDocente : Immissioni in ruolo docenti 2022, si accelera con rinunce e scorrimenti delle graduatorie. Convocazioni anche in pr… -